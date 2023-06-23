Может ли Россия ударить по турецким заводам Baykar на Украине

По словам Чепы, эти заводы являются военными объектами, которые производят продукцию, представляющую угрозу безопасности России. Он предупредил компанию Baykar, чтобы она тщательно обдумывала возможность инвестирования в производство на Украине.

Чепа пояснил, что Baykar является частной турецкой компанией, что означает, что турецкое правительство имеет ограниченное влияние на ее деятельность. Несмотря на предыдущие объяснения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что компания является частной, Чепа выразил недоумение по поводу того, почему Baykar пошла на такой риск.