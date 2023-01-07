Наука и технологии
15:09, 07 января 2023
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Может ли стирка одежды с порошком или гелем уйти в прошлое

Будет ли достаточно просто особой воды?

Новое исследование показало, что стирка одежды с моющим средством может уйти в прошлое. Это могло бы решить экологические проблемы с загрязнением воды.

Может ли стирка одежды с порошком или гелем уйти в прошлое

Фото: Unsplash

Учёные использовали для стирки разную воду: водопроводную, с добавлением соли и очищенную воду двух сортов. В итоге оба сорта очищенной воды смогли на 90% избавить предметное стекло от вазелина при температуре 25 градусов.

В более поздних испытаниях исследователи экспериментировали с несколькими циклами стирки и при разных температурах и добились степени очистки 100% с помощью простой очищенной воды при 40 градусах за два цикла стирки.

Учёным, впрочем, предстоит ещё много работы, чтобы приблизиться к пониманию, как стирать обычные вещи без порошка или геля для стирки.

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