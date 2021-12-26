Может ли у человека развиться аллергия на мясо

Science Alert описывает историю 56-летнего фермера из Канзаса, который обнаружил, что у него на теле начинает появляться сыпь после поедания гамбургера. Оказалось, что у мужчины альфа-гал синдром (AGS) — редкая форма приобретённой аллергии на мясо млекопитающих. Аллергия приобретается через укус клеща.

Фермер долго не мог понять, что вызывает специфичные симптомы. Он менял моющие средства и одежду, но сыпь всё равно появлялась. Случай мужчины — не такая уж большая редкость. По имеющимся данным, примерно 3% населения в некоторых районах США имеют симптомы, связанные с AGS.

Заболевание — это результат аллергического ответа на галактозу-альфа-1,3-галактозу, углевод, который встречается у всех млекопитающих, кроме обезьян и людей. Альфа-гал передаётся человеку от клеща, который ранее сосал кровь у какого-то млекопитающего. Организм человека начинает реагировать на чужеродные клетки приливом антител, что приводит к появлению симптомов аллергической реакции на мясо.