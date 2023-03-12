Может ли у животных быть аллергия на человека

08:22, 12 марта 2023
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Может ли у животных быть аллергия на человекаИли на других животных
Наверняка вам известен хотя бы один человек с аллергией на животных. Но бывает ли что-то подобное, например, у кошек или собак по отношению к человеку?
Фото: Understanding
Аллергия - это чрезмерная реакция иммунной системы на различные вещества. Например, на слюну домашних животных, арахис, пыльцу.
BBC Science Focus
И у животных, как и у людей, встречается аллергия. Хотя это редкость. Известно, что у некоторых животных бывает аллергия на перхоть человека. А ещё у различных домашних животных может быть аллергия на шерсть друг друга.
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