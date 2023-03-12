Может ли у животных быть аллергия на человека

И у животных, как и у людей, встречается аллергия. Хотя это редкость. Известно, что у некоторых животных бывает аллергия на перхоть человека. А ещё у различных домашних животных может быть аллергия на шерсть друг друга.

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