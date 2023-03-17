Может ли установка зубных протезов спасти от старческого слабоумия

Авторы научной работы обследовали 577 мужчин. У них оценивали состояние зубов, жевательную эффективность с помощью теста на жевание моркови, а также когнитивные способности.

В результате, у людей с несъёмными протезами был ниже риск ухудшения когнитивной функции, а вот съёмные протезы риск повышали. Потеря зуба без замены не была связана со значительно более высоким риском нарушения когнитивных функций.

В целом, учёные пришли к выводу, что замена отсутствующих зубов несъёмными протезами может защитить от снижения когнитивных функций, а сохранение жевательной способности важно для здоровья.