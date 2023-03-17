Может ли установка зубных протезов спасти от старческого слабоумия

20:35, 17 марта 2023
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Может ли установка зубных протезов спасти от старческого слабоумияИ каких протезов
Учёные узнали, может ли замена отсутствующих зубов протезами защитить от возрастного снижения когнитивных функций.
Фото: Unsplash
Авторы научной работы обследовали 577 мужчин. У них оценивали состояние зубов, жевательную эффективность с помощью теста на жевание моркови, а также когнитивные способности.
В результате, у людей с несъёмными протезами был ниже риск ухудшения когнитивной функции, а вот съёмные протезы риск повышали. Потеря зуба без замены не была связана со значительно более высоким риском нарушения когнитивных функций.
В целом, учёные пришли к выводу, что замена отсутствующих зубов несъёмными протезами может защитить от снижения когнитивных функций, а сохранение жевательной способности важно для здоровья.