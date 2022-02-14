Может ли в мозге человека закончиться место для памяти

Кроме того, если говорить о бытовой забывчивости, то связана она по большей части с тем, что люди не способны с возрастом найти в большом количестве информации в мозге необходимую им. И действительно, было же такое у всех: не могли вспомнить имя человека в нужный момент, но через какое-то время информация сама появилась в голове. С возрастом это становится ещё более выраженным.

По мнению экспертов, подобное происходит потому, что у человека со временем формируется очень много похожих воспоминаний. Это и затрудняет выбор нужной информации из всего потока.

С другой стороны, большое количество данных в мозге может и помочь в некоторых ситуациях. Например, когда нужно проявить творческий подход, принять правильное решение либо узнать что-то новое.

Соответственно, плохое прохождение тестов на память пожилыми может быть связано с особенностями самих тестов. Дело в том, что от людей при выполнении заданий этих тестов требуется сосредоточение на определённом фрагменте информации. А именно это тяжело делать старикам. В то же время научно доказано, что представители старшего поколения лучше молодых выполняют тесты, направленные на применение творческого подхода и принятие решений.

Поэтому на самом деле память не переполняется с возрастом и не способна переполниться. Дело совсем в другом.