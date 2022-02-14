Может ли в мозге человека закончиться место для памяти

Может ли в мозге человека закончиться место для памятиИ если нет, то почему пожилые люди так плохо запоминают новые события
Как отмечает автор статьи, существует научный парадокс, связанный с памятью. С одной стороны, старые люди знают в целом мир лучше молодых. С другой - с тестами на память, проведёнными в лабораторных условиях, пожилые справляются хуже. Почему так происходит?
Объяснение даёт обзор, опубликованный в издании Trends in Cognitive Science. Согласно ему, причиной может быть «беспорядок» в мозге у пожилых людей.
По словам одного из авторов обзора Тарека Амера, пожилые способны образовывать чересчур много ассоциаций между различными данными. Это означает, что по сравнению с молодыми здоровые люди старшего поколения (от 60 до 85 лет) хранят и обрабатывают в мозге слишком много информации. Вероятнее всего, связано это с тем, что им просто становится сложнее скрывать ненужные данные. Называется такая трудность «снижение когнитивного контроля». Именно в этом, как считают эксперты, и состоит причина плохого запоминания пожилыми чего-то нового.
Кроме того, если говорить о бытовой забывчивости, то связана она по большей части с тем, что люди не способны с возрастом найти в большом количестве информации в мозге необходимую им. И действительно, было же такое у всех: не могли вспомнить имя человека в нужный момент, но через какое-то время информация сама появилась в голове. С возрастом это становится ещё более выраженным.
По мнению экспертов, подобное происходит потому, что у человека со временем формируется очень много похожих воспоминаний. Это и затрудняет выбор нужной информации из всего потока.
С другой стороны, большое количество данных в мозге может и помочь в некоторых ситуациях. Например, когда нужно проявить творческий подход, принять правильное решение либо узнать что-то новое.
Соответственно, плохое прохождение тестов на память пожилыми может быть связано с особенностями самих тестов. Дело в том, что от людей при выполнении заданий этих тестов требуется сосредоточение на определённом фрагменте информации. А именно это тяжело делать старикам. В то же время научно доказано, что представители старшего поколения лучше молодых выполняют тесты, направленные на применение творческого подхода и принятие решений.
Поэтому на самом деле память не переполняется с возрастом и не способна переполниться. Дело совсем в другом.