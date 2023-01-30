Может ли в реальности случиться пандемия грибка как в «Одни из нас»

Норман Ван Рейн, миколог, изучающий грибковые инфекции в Манчестерском университете, заявил, что грибковая пандемия определённо возможна. Однако ни один вид грибка, известный в настоящее время науке, не представляет непосредственной пандемической угрозы для людей, особенно в том виде, в каком это изображается в игре и одноимённом сериале.

Тем не менее, грибковые инфекции становятся более распространёнными во всём мире, и исследователи обеспокоены тем, что всё больше и больше людей подвергаются риску заражения. Некоторые даже опасаются, что из грибов могут возникнуть новые суперпатогены.