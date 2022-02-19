Может ли ящерица потерять свой хвост случайно

Хвост ящерицы состоит из ряда сегментов, которые соединяются в ряд, как штекеры в розетках. Хвост может отломиться в любой из этих точек, называемых плоскостями перелома, в зависимости от того, какой частью хвоста ящерице нужно пожертвовать. Между каждым сегментом находятся зубцы - восемь конусообразных пучков мышц, расположенных по кругу, - которые аккуратно вставляются в соответствующие гнезда, состоящие из относительно гладких стенок. Каждый зубчик в свою очередь покрыт "лесом" выступов, или микропиляров.

Чтобы выяснить функцию этой структуры, Сонг и его коллеги сначала ампутировали хвосты у трех видов ящериц, а затем проанализировали придатки под сканирующим электронным микроскопом. При увеличении масштаба грибовидных выступов выяснилось, что каждый из них испещрен отверстиями, или нанопорами.