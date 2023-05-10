Может пригодиться: что делать, если вы нашли беспилотник

По его словам, люди должны незамедлительно сфотографировать или записать видео БПЛА, а затем немедленно обратиться в полицию. Иванников подчеркнул важность выполнения своего гражданского долга в подобных ситуациях. Обратившись в полицию или МЧС, граждане могут помочь властям оценить и эффективно отреагировать на потенциальные угрозы. Во избежание недоразумений и обвинений в ложных сообщениях рекомендуется снимать фото- или видеодоказательства с помощью смартфона.

Однако Иванников предостерег от взаимодействия с лицами, которые собирают или запускают дроны. Вместо этого он посоветовал дождаться прибытия сотрудников правоохранительных органов и предоставить им подробный отчет о ситуации.