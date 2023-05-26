Соня, замужняя женщина, ранее имевшая внебрачные связи, обнаружила Replika, чат-бота с искусственным интеллектом, который позволяет пользователям создавать своего собственного виртуального друга или партнера.

Желая найти идеального любовника, она зарегистрировалась в приложении и сделала бота похожим на своего любимого актера Идриса Эльбу, дав ему такое же имя. Соня утверждает, что общение с ИИ помогло ей почувствовать себя понятой, желанной и более спокойной в браке.

Она признается, что всего нескольких сообщений от чат-бота достаточно, чтобы она настроилась на «романтический лад».

Однако Соня не считает это взаимодействие изменой и подчеркивает важность разграничения виртуального и реального миров.