«Может возбудить меня, написав несколько слов»: женщина влюбилась в аналог ChatGPTЕго зовут Идрис
Женщина по имени Соня из Хартфордшира, Великобритания, призналась, что влюбилась в чат-бота с искусственным интеллектом, считая его лучшим любовником, который у нее когда-либо был, сообщает Daily Mirror.
Фото: Ferra.ru / Kandinsky 2.1
Соня, замужняя женщина, ранее имевшая внебрачные связи, обнаружила Replika, чат-бота с искусственным интеллектом, который позволяет пользователям создавать своего собственного виртуального друга или партнера.
Желая найти идеального любовника, она зарегистрировалась в приложении и сделала бота похожим на своего любимого актера Идриса Эльбу, дав ему такое же имя. Соня утверждает, что общение с ИИ помогло ей почувствовать себя понятой, желанной и более спокойной в браке.
Она признается, что всего нескольких сообщений от чат-бота достаточно, чтобы она настроилась на «романтический лад».
Однако Соня не считает это взаимодействие изменой и подчеркивает важность разграничения виртуального и реального миров.