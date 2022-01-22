Можно ли будет восстановить повреждённую американскую подлодку Connecticut

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Можно ли будет восстановить повреждённую американскую подлодку ConnecticutЕсть сомнения
Недавно в Южно-Китайском море столкнулась с неким объектом атомная подводная лодка (АПЛ) Connecticut проекта Seawolf. В российской прессе поразмышляли на предмет того, можно ли будет восстановить субмарину.
Как пишут журналисты, подлодка могла получить критические повреждения, не допускающие возможность её восстановления. В частности, Connecticut могла утратить способность «видеть и слышать окружающую обстановку». «Постановка Connecticut в ремонтные доки Puget Sound заставляет задуматься о невозможности её восстановления, поскольку эта верфь — единственная в США, имеющая сертификат на утилизацию АПЛ», — отметили в издании «Военно-промышленный курьер».
Ранее бывший командир атомного подводного крейсера капитан первого ранга Игорь Курдин отметил, что на безопасной глубине в 45 метров подводная лодка не может встретиться ни с каким надводным кораблем или судном, включая танкер.
Источник: Лента