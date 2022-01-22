Можно ли будет восстановить повреждённую американскую подлодку Connecticut

Как пишут журналисты, подлодка могла получить критические повреждения, не допускающие возможность её восстановления. В частности, Connecticut могла утратить способность «видеть и слышать окружающую обстановку». «Постановка Connecticut в ремонтные доки Puget Sound заставляет задуматься о невозможности её восстановления, поскольку эта верфь — единственная в США, имеющая сертификат на утилизацию АПЛ», — отметили в издании «Военно-промышленный курьер».

Ранее бывший командир атомного подводного крейсера капитан первого ранга Игорь Курдин отметил, что на безопасной глубине в 45 метров подводная лодка не может встретиться ни с каким надводным кораблем или судном, включая танкер.