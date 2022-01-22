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Можно ли будет восстановить повреждённую американскую подлодку Connecticut

Есть сомнения
Недавно в Южно-Китайском море столкнулась с неким объектом атомная подводная лодка (АПЛ) Connecticut проекта Seawolf. В российской прессе поразмышляли на предмет того, можно ли будет восстановить субмарину.
Можно ли будет восстановить повреждённую американскую подлодку Connecticut

Как пишут журналисты, подлодка могла получить критические повреждения, не допускающие возможность её восстановления. В частности, Connecticut могла утратить способность «видеть и слышать окружающую обстановку». «Постановка Connecticut в ремонтные доки Puget Sound заставляет задуматься о невозможности её восстановления, поскольку эта верфь — единственная в США, имеющая сертификат на утилизацию АПЛ», — отметили в издании «Военно-промышленный курьер».

Ранее бывший командир атомного подводного крейсера капитан первого ранга Игорь Курдин отметил, что на безопасной глубине в 45 метров подводная лодка не может встретиться ни с каким надводным кораблем или судном, включая танкер.

Источник: Лента
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