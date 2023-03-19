Можно ли доверить медицину чат-боту ChatGPT

Используя список распространенных мифов и заблуждений о раке, команда врачей обнаружила, что 97% ответов ChatGPT были правильными. Однако есть важные оговорки. Некоторые ответы ChatGPT, например, могут быть истолкованы неверно, что может привести к неверным решениям со стороны больных.

Команда рекомендует проявлять осторожность при консультировании пациентов о том, стоит ли им использовать чат-ботов для получения информации о раке.

Следующие шаги - оценить, как часто пациенты используют чат-ботов для поиска информации о раке, какие вопросы они задают и дают ли такие чат-боты точные ответы на нестандартные или необычные вопросы о раке.

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