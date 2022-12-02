Можно ли ими "хрустеть"? На 3D-принтере напечатали суставы пальцев

Довольно часто, когда сустав пальца необратимо повреждается из-за артрита или травмы, врачи просто скрепляют его. Само собой разумеется, что при этом снижается ловкость пальца. Искусственные суставы пальцев становятся все более распространенными, и обычно они имеют форму силиконовых или стандартных имплантатов.

Однако, как объясняют ученые, силиконовые имплантаты часто отсоединяются от костей пальцев и их приходится прикреплять хирургическим путем, а стандартные имплантаты изготавливаются только определенных размеров, что не позволяет восстановить полный диапазон движений ни у одного пациента.

Учитывая эти ограничения, немецкие врачи в настоящее время сотрудничают в рамках проекта FingerKIt. В системе, разработанной в рамках этого проекта, пациентам сначала делают рентгеновский снимок пораженного пальца. Затем специальное программное обеспечение на основе искусственного интеллекта анализирует двухмерные изображения и использует полученную информацию для создания трехмерной компьютерной модели искусственного сустава, специально подходящего для этого пальца.

Эта модель затем “идет” в 3D-принтер, который изготавливает настоящий титановый имплантат. Получившийся объект отличается высокой детализацией, но довольно хрупок, поэтому его подвергают процессу спекания, который превращает склеенные частицы в более прочный твердый материал. По оценкам специалистов, пациенты могут получить индивидуальные суставы на 60% быстрее, чем при использовании стандартных имплантатов, поскольку суставы могут быть напечатаны на месте, вскоре после получения рентгеновских снимков.