Можно ли из ушной серы сделать свечу

14:41, 01 января 2023
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Можно ли из ушной серы сделать свечуИли всё на самом деле куда сложнее?
Шрэк смог сделать свечу из ушной серы. Но в действительности это невозможно: всё дело в особенностях нашего организма.
Фото: Mirror
Ушная сера на самом деле не является серой. В основном она состоит из омертвевшей кожи с жирными кислотами, холестеринам и прочими веществами.
Ушная сера не может плавиться, как воск. Связано это с тем, что кератин в клетках кожи просто не способен расплавиться. То есть пламя будет распространяться по всей поверхности «свечи», созданной из серы, пока эта «свеча» не загорится сама.