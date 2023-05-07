Можно ли из Юпитера построить сферу вокруг Солнца и для чего она нужна

В своей книге «The Possibility of Life» Грин рассматривает идею о том, что для создания такой структуры вокруг Солнца нам придется разобрать на материалы планету размером с Юпитер.

Идея создания сферы Дайсона не ограничивается только человечеством. Астрономы даже начали искать признаки таких мегаструктур в других звездных системах как потенциальный индикатор внеземной жизни. Рассматривая вопрос о том, что могут построить наши потомки, ученые надеются получить представление о том, на что следует обратить внимание при сканировании космоса.

Строительство сферы Дайсона позволило бы цивилизации перейти от типа I к типу II по шкале Кардашева, которая измеряет развитие общества. Хотя некоторые утверждают, что создание такой структуры было бы грандиозной задачей, требующей разборки целой планеты, астрофизик Джейсон Райт считает, что это может быть постепенный процесс, подобный развитию Манхэттена. Со временем, не сразу, можно построить сферу Дайсона или рой спутников, которые будут улавливать всю энергию звезды.