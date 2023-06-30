Можно ли купаться в Черном море после разрушения Каховской ГЭС

Эксперт пояснил, что загрязненная вода из Днепра, которая попадает в море после взрыва плотины, не достигнет курортов Краснодарского края и затронет только побережье Одесской области, Румынии и может даже Болгарии.

Исходя из существующей схемы циркуляции водных масс в Черном море, опасаться «каховского следа» нашим краснодарским курортам не стоит, подчеркнул Медведков.

Он также добавил, что на побережье Одесской области уже наблюдается распространение токсичных сине-зеленых водорослей, которые вызывают гибель организмов в прибрежной зоне и источают неприятный запах.

Ранее украинские войска нанесли удар по Каховской ГЭС, что привело к разрушению верхней части станции и нерегулируемому сбросу воды. В нескольких прибрежных поселках была проведена эвакуация жителей.

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