Можно ли купаться в Черном море после разрушения Каховской ГЭС

Можно ли купаться в Черном море после разрушения Каховской ГЭСДа, «каховский след» не дойдет
Алексей Медведков, эколог, оцент кафедры физической географии мира и геоэкологии МГУ имени М. В. Ломоносова, оценил мифы об опасности купания в Черном море после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Его цитирует РИА Новости.
Эксперт пояснил, что загрязненная вода из Днепра, которая попадает в море после взрыва плотины, не достигнет курортов Краснодарского края и затронет только побережье Одесской области, Румынии и может даже Болгарии.
Исходя из существующей схемы циркуляции водных масс в Черном море, опасаться «каховского следа» нашим краснодарским курортам не стоит, подчеркнул Медведков.
Он также добавил, что на побережье Одесской области уже наблюдается распространение токсичных сине-зеленых водорослей, которые вызывают гибель организмов в прибрежной зоне и источают неприятный запах.
Ранее украинские войска нанесли удар по Каховской ГЭС, что привело к разрушению верхней части станции и нерегулируемому сбросу воды. В нескольких прибрежных поселках была проведена эвакуация жителей.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.