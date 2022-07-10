Можно ли научиться шевелить ушами

Даниэль Дж. Штраус (Daniel J. Strauss), профессор неврологии из Германии говорит, что научиться двигать ушами при желании можно, хотя для этого, вероятно, потребуется много тренировок. Профессор участвовал в исследовании, в котором учёные пытались выяснить, могут ли звуковые стимулы вызывать непроизвольные движения ушей.

Дело в том, что некоторые животные, такие как собаки, кошки, лошади и кролики, могут по желанию шевелить ушами, чтобы лучше сосредоточиться на определённых звуках. Штраус выдвинул гипотезу, что люди «сохранили рудиментарную систему ориентации ушной раковины», которая сохранилась как «нейронная окаменелость» в мозгу.

Результаты исследования показали, что почти все люди всё же обладают способностью шевелить ушами, и такое движение может быть вызвано звуком. Однако, признал Штраус, эти движения едва заметны. Помочь сделать их заметнее могут натренированные мышцы вокруг уха.