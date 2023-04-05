Можно ли обмануть обезьяну фокусом? Да, если у нее похожие на человеческие руки

Можно ли обмануть обезьяну фокусом? Да, если у нее похожие на человеческие рукиПоказало новое исследование
Ученые из Кембриджского университета провели исследование, чтобы выяснить, как разные виды обезьян воспринимают фокусы. Используя базовый трюк исследователи протестировали три вида обезьян, чтобы выяснить, можно ли их обмануть.
Фото: DR ELIAS GARCIA-PELEGRIN
Исследование показало, что только обезьяны с хотя бы частично противопоставленными большими пальцами были одурачены этим трюком, что говорит о том, что схожая анатомия играет важную роль в этой иллюзии.
Исследователи заявили, что их результаты свидетельствуют о том, что восприятие, включая способность предсказывать движения рук других людей, в значительной степени зависит от присущих человеку физических возможностей.
Соавтор исследования, Элиас Гарсия-Пелегрин, практикующий магию, заявил, что изучение того, как виды приматов воспринимают “магию”, может помочь лучше понять эволюционные корни когнитивных недостатков, которые делают людей уязвимыми для хитрости фокусников.