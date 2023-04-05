Можно ли обмануть обезьяну фокусом? Да, если у нее похожие на человеческие руки

Исследователи заявили, что их результаты свидетельствуют о том, что восприятие, включая способность предсказывать движения рук других людей, в значительной степени зависит от присущих человеку физических возможностей.

Соавтор исследования, Элиас Гарсия-Пелегрин, практикующий магию, заявил, что изучение того, как виды приматов воспринимают “магию”, может помочь лучше понять эволюционные корни когнитивных недостатков, которые делают людей уязвимыми для хитрости фокусников.