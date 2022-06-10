Можно ли определить депрессию по сканированию мозга

Ранее специалисты Юго-западного медицинского центра Техасского университета выяснили, что при депрессии происходит уменьшение объёма передней поясной коры, области мозга, важной для обработки эмоций. Также эта часть мозга участвует в регуляции сердечного ритма и кровяного давления. Отмечается, что в основном эти изменения были заметны у мужчин.

Стоит понимать, что тут не идёт речи о причинно-следственной связи. Уменьшенная передняя поясная кора может быть как причиной симптомов депрессии, так и её следствием. Российский нейрофизиолог Александр Каплан предположил, что «психологическое "застревание" на каких-то травмирующих обстоятельствах жизни приводит к подобным структурным изменениям в передней поясной извилине, которые и переводят первоначально лёгкое депрессивное состояние в устойчивую клиническую форму».