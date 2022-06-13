Можно ли отпускать кошек погулять на улицу

Особенно плохо дело обстоит со свободно гуляющими кошками. Они играют центральную роль в жизненном цикле паразита под названием Toxoplasma gondii (T. gondii), который поражает как животных, так и людей. Инфекции, вызванные T. gondii, могут иметь тяжёлые и опасные для жизни последствия, особенно для людей с ослабленным иммунитетом и младенцев.

Домашние кошки выделяют миллионы яиц T. gondii в окружающую среду через фекалии. Они сохраняются при благоприятных условиях в течение многих лет в воде и почве. Если любое теплокровное животное проглотит яйцо, оно может заразиться T. gondii. Учёные проанализировали данные и выяснили, что чем больше свободно гуляющих домашних кошек в районе, тем выше там уровни заражения T. gondii.

Бешенство — ещё одно заболевание, риск которого увеличивается у свободно гуляющих кошек. В целом, среди ветеринаров, экологов, экспертов в области общественного здравоохранения и борцов за права животных существует консенсус в отношении того, что свободное передвижение домашних кошек наносит ущерб благополучию самих кошек, дикой природе и здоровью человека.