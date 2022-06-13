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Можно ли отпускать кошек погулять на улицу

Кажется, учёные против
Почти все держат в голове мысль, что городские крысы могут разносить болезни. А вот о домашних животных так думать не принято. Между тем, они тоже способствуют распространению инфекций.
Можно ли отпускать кошек погулять на улицу

Особенно плохо дело обстоит со свободно гуляющими кошками. Они играют центральную роль в жизненном цикле паразита под названием Toxoplasma gondii (T. gondii), который поражает как животных, так и людей. Инфекции, вызванные T. gondii, могут иметь тяжёлые и опасные для жизни последствия, особенно для людей с ослабленным иммунитетом и младенцев.

Домашние кошки выделяют миллионы яиц T. gondii в окружающую среду через фекалии. Они сохраняются при благоприятных условиях в течение многих лет в воде и почве. Если любое теплокровное животное проглотит яйцо, оно может заразиться T. gondii. Учёные проанализировали данные и выяснили, что чем больше свободно гуляющих домашних кошек в районе, тем выше там уровни заражения T. gondii.

Бешенство — ещё одно заболевание, риск которого увеличивается у свободно гуляющих кошек. В целом, среди ветеринаров, экологов, экспертов в области общественного здравоохранения и борцов за права животных существует консенсус в отношении того, что свободное передвижение домашних кошек наносит ущерб благополучию самих кошек, дикой природе и здоровью человека.

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