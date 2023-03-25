Можно ли пить воду, если у неё истёк срок годности

14:55, 25 марта 2023
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Можно ли пить воду, если у неё истёк срок годностиЛучше смотрите, что написано на бутылке
На бутылках с водой производители указывают срок годности. И хотя может казаться, что вода неспособна испортиться, на самом деле это не так.
Фото: Unsplash
Вся проблема заключается в самой таре. После истечения срока годности в воду могут попадать микроскопические химические вещества. Эти соединения могут придать воде вкус лекарства, хлора или ещё чего-нибудь.
Некоторые из этих химических веществ более токсичны, чем другие, например, сурьма может повредить желудок и кишечник, а эфиры фталевой кислоты — нарушить работу эндокринной системы.
Кроме времени, на выделение этих веществ из бутылки может влиять температура. Если вы долго хранили бутылку с водой в багажнике летом, лучше не рисковать и не пить её.