Можно ли пить воду, если у неё истёк срок годности

Вся проблема заключается в самой таре. После истечения срока годности в воду могут попадать микроскопические химические вещества. Эти соединения могут придать воде вкус лекарства, хлора или ещё чего-нибудь.

Некоторые из этих химических веществ более токсичны, чем другие, например, сурьма может повредить желудок и кишечник, а эфиры фталевой кислоты — нарушить работу эндокринной системы.

Кроме времени, на выделение этих веществ из бутылки может влиять температура. Если вы долго хранили бутылку с водой в багажнике летом, лучше не рисковать и не пить её.