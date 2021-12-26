Можно ли покупать технику с витрины

Часто в магазинах цена на технику с витрины бывает снижена. Лично мне кажется, что грех этим не воспользоваться. Надо только посмотреть на элементы, которые могут испортиться из-за частой работы. Например, это может произойти у крышки ноутбука из-за частых открытий и закрытий, но это чуть ли не единственный пример. Большинство приборов не могут испортиться, если их использовали в качестве витринного образца.