Можно ли покупать технику с витрины

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Можно ли покупать технику с витриныКакие могут быть проблемы
Автор и ведущий программы «Чудо техники» на НТВ Сергей Малоземов рассказал, стоит ли покупать образцы техники с витрины.
Малоземов рассказал, что в преддверии Нового года магазины могут снижать цены на витринные образцы. В большинстве случаев этот вариант вполне можно рассмотреть.
Часто в магазинах цена на технику с витрины бывает снижена. Лично мне кажется, что грех этим не воспользоваться. Надо только посмотреть на элементы, которые могут испортиться из-за частой работы. Например, это может произойти у крышки ноутбука из-за частых открытий и закрытий, но это чуть ли не единственный пример. Большинство приборов не могут испортиться, если их использовали в качестве витринного образца.
Сергей Малоземов
Также Малоземов отметил, что в подарок витринные образцы лучше не приобретать. У таких могут быть внешние дефекты
Источник: Радио Sputnik