Можно ли полностью переработать бетон

Автор отмечает, что бетон действительно можно переработать. Но в некоторых случаях - не полностью. Для этого его измельчают, а затем избавляются от нежелательных материалов, входящих в его состав. После этого получившееся вещество можно использовать повторно: например, для создания новых дорожек.

При этом иногда перерабатывать бетон сложно. К примеру, если он содержит большое количество загрязняющих окружающую среду веществ. Но попытаться в любом случае стоит, поскольку переработка всего одной тонны бетона позволяет сэкономить 6 182 литра воды и не допустить производства 900 кг углекислого газа.