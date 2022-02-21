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Можно ли полностью переработать бетон

Объясняет эксперт BBC Science Focus Magazine
В городах всегда можно встретить множество бетонных конструкций. Но поддаётся ли этот материал переработке? Ответ на этот вопрос - в статье.
Можно ли полностью переработать бетон

Автор отмечает, что бетон действительно можно переработать. Но в некоторых случаях - не полностью. Для этого его измельчают, а затем избавляются от нежелательных материалов, входящих в его состав. После этого получившееся вещество можно использовать повторно: например, для создания новых дорожек.

При этом иногда перерабатывать бетон сложно. К примеру, если он содержит большое количество загрязняющих окружающую среду веществ. Но попытаться в любом случае стоит, поскольку переработка всего одной тонны бетона позволяет сэкономить 6 182 литра воды и не допустить производства 900 кг углекислого газа.

Можно ли полностью переработать бетон

Существуют и более инновационные виды бетона. Один из них предложили учёные из Токийского университета. Создаётся такой материал из карбоната кальция. Специалисты извлекают кальций из выброшенных бетонных конструкций и соединяют его с углекислым газом.

Источник: BBC Science Focus Magazine
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