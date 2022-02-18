Можно ли пожарить яичницу на земле в жаркий день

Как известно, белок и желток становятся готовыми с разной скоростью. Денатурация белка в яйцах начинается при температуре примерно 60 ℃, однако в таких условиях начать вариться могут только белки. Желток же твёрдым не станет.

Однако по мере увеличения температуры с 60 ℃ до 70 ℃ все белки яйца начинают денатурировать. Яичный белок становится гелеобразным и, в конечном итоге, резиноподобным, а желток начинает затвердевать.

Учёные отмечают, что в жаркий летний день, пешеходная дорожка потенциально может достичь нужной температуры. Но, к сожалению, этого недостаточно, чтобы сварить яйцо. Во-первых, бетон будет передавать тепло яйцу намного медленнее, чем сковорода. Во-вторых, после разбивания яйца о дорожку температура дорожки немного снизится.

Можно ли пожарить яйца на земле в жаркий день? Ответ науки — нет.