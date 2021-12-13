Можно ли смешать масло и воду

Действительно, масло и вода отделяются друг от друга при простом смешивании. Однако если подать достаточно энергии в виде ультразвука, капли масла размером менее 1 микрона образуются в чистой воде и продолжают существовать в течение нескольких недель или месяцев.

Оказалось, что ответ на эту загадку лежит на границе раздела между каплями масла и водой. Молекулы воды предпочитают отдавать и принимать электрические заряды от своих соседей посредством взаимодействия, известного как водородная связь. Однако, когда они находятся рядом с молекулами масла на поверхности капли, молекулы больше не могут найти достаточно соседей для водородной связи. Вместо этого эти молекулы воды отдают свои электрические заряды молекулам масла на поверхности капли.

Исследование позволило учёным лучше понять взаимодействия между молекулами.