Можно ли вернуть на землю МКС

Может показаться, что лучшее место для сохранения МКС - это космос. Однако есть проблема: она не останется там без периодического “подталкивания”. Без этого она в конце концов упадет обратно на Землю. Специальное сбрасывание с орбиты - один из способов убедиться, что она упадет в пустой океан, а не на крышу чьего-нибудь дома.

Есть разница между входом в атмосферу и просто падением из космоса. Если вы просто поднимете объект на высоту 400 километров и сбросите его, это будет значительно отличаться от входа в атмосферу. Объекты на Низкой опорной орбите, где и находится МКС, движутся очень быстро, в то время как "сброшенный" объект начнет движение со скоростью ноль метров в секунду. Да, упавший объект будет ускоряться и нагреваться, но не так сильно, как объект, спускающийся с орбиты.

Что если мы используем несколько ракет, чтобы остановить МКС на ее орбите, а затем спустить ее прямо вниз, чтобы избежать проблемы "сгорания при возвращении"? С помощью обычных расчетов, которые подробно разбираются в источнике, мы получим силу тяги нужной ракеты – 6,31 х 105 Ньютонов. Это примерно половина общей тяги самолета Boeing 747.

Однако есть проблема, ракетные двигатели для выхода в космос создают тягу, выбрасывая массу (топливо) из сопла. И для того, чтобы остановить МКС на орбите понадобится примерно 1 млн кг ракетного топлива. Если бы топливо имело такую же плотность, как вода, оно заполнило бы примерно половину бассейна олимпийского размера. Да, это очень много топлива. Кроме того, ракету нужно будет вывести в космос, а это потребует еще больше топлива. Поэтому, к сожалению, у нас нет никаких шансов на то, чтобы в целости и сохранности спустить МКС на Землю.