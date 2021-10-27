Можно ли воплотить в реальности оружие BFG из игр Doom и Quake

Можно ли воплотить в реальности оружие BFG из игр Doom и QuakeИ какие условия нужны для его применения
Оружие BFG 9000 представляет собой один из примеров технологий, которые могут применяться в реальной жизни. Впервые такое оружие появилось в Doom (1993 год), и являлось оно до самой последней версии игры - самым мощным из всех. Действие в этом проекте происходит в будущем (примерно через 100-150 лет), где главному герою необходимо отстреливаться от врагов и сражаться за жизнь. В ходе прохождения игры персонаж находит BFG 9000 - массивную пушку, которая с лёгкостью уничтожает группу противников сразу.
Прежде всего, как можно судить по играм Doom 2016 и 2020 года, это оружие не должно быть личным. Его необходимо использоваться в качестве артиллерии, систем ПВО и т.п.
Далее, тип оружия. Оно энергетическое. Это значит, что важнее всего для него источник питания. И это должны быть точно не современные аккумуляторы, а что-то другое.
Кроме этого, в реальности нельзя сделать так, чтобы снаряд по пути (то есть до взрыва) поражал противников при помощи «молний». Поэтому данный аспект учитываться не будет.
Теперь - подробнее о способе работы BFG 9000 в реальном мире. Работать оно будет на плазме. Она представляет собой ионизированный газ, температура которого - более 100 000 градусов. Также плазма может быть и снарядом, и источником энергии. В связи с этим появляются две проблемы, связанные с удержанием плазмы и с рассеиванием плазмы при её взаимодействии с воздухом.
Учёные сейчас плазму создать могут, но вот сделать её в виде снаряда - не факт. При этом плюс плазмы - в том, что она отлично проводит электричество и взаимодействует с электромагнитными полями.
Ещё одна проблема, связанная с плазмой, - возможность её свободного передвижения лишь в вакууме. В остальных случаях она рассеивается, и в итоге исчезает снаряд. То есть на Земле все снаряды просто растворятся. В период холодной войны были попытки создать плазмоиды, или шаровые молнии, но ничего эффективного разработать не удалось. Но чисто теоретически создать подобные снаряды реально.
Соответственно, разработать BFG 9000 сейчас можно, но только в качестве образца. Для того чтобы начать массовое производство таких моделей, нужно сначала решить две проблемы. Это источник энергии и перегрев. Чтобы оружие могло функционировать, понадобится в качестве источника энергии атомная электростанция. И даже если это будет стационарное оружие, то оно по поражающей способности окажется хуже уже существующей лёгкой артиллерии. А создать что-то более компактное пока нельзя. С перегревом проблема заключается в том, что непонятно, чем охлаждать пушку после каждого выстрела.
Создавать такую пушку, заключает Techdigest, имеет смысл. В том числе как оружие для военных. Но на это потребуется ещё как минимум 20 лет.