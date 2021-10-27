Можно ли воплотить в реальности оружие BFG из игр Doom и Quake

Оружие BFG 9000 представляет собой один из примеров технологий, которые могут применяться в реальной жизни. Впервые такое оружие появилось в Doom (1993 год), и являлось оно до самой последней версии игры - самым мощным из всех. Действие в этом проекте происходит в будущем (примерно через 100-150 лет), где главному герою необходимо отстреливаться от врагов и сражаться за жизнь. В ходе прохождения игры персонаж находит BFG 9000 - массивную пушку, которая с лёгкостью уничтожает группу противников сразу.

Прежде всего, как можно судить по играм Doom 2016 и 2020 года, это оружие не должно быть личным. Его необходимо использоваться в качестве артиллерии, систем ПВО и т.п.

Далее, тип оружия. Оно энергетическое. Это значит, что важнее всего для него источник питания. И это должны быть точно не современные аккумуляторы, а что-то другое.

Кроме этого, в реальности нельзя сделать так, чтобы снаряд по пути (то есть до взрыва) поражал противников при помощи «молний». Поэтому данный аспект учитываться не будет.