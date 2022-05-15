Можно ли воскресить мамонтов? Учёные вынесли вердикт

Учёные опубликовали свою статью в журнале Current Biology. Они изучили геномные ограничения для воскрешения вымерших животных на примере тушканчиковой мыши Маклеара. Она вымерла полностью к 1903 году. Исследователи восстановили последовательность нуклеотидов в молекуле ДНК мыши.

В итоге учёные не смогли восстановить почти 5% генома мыши Маклеара. А эти части генома были связаны с очень важными функциями: иммунитетом и обонянием. «Это не какие-то ненужные вещи, которые вам и не надо восстанавливать. И поэтому в конце концов у вас получится совсем не то же самое (животное — прим.), которое вымерло»,— отметили исследователи.

Надо отметить, что мышь Маклеара вымерла не так давно, гораздо позже мамонтов. Работать с последними будет ещё сложнее.