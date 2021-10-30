Можно ли «взломать» человека, у которого нет электронных имплантов? Да, и уже сегодня

Харари считает, что усложнение методов искусственного интеллекта приведёт к возникновению популяции «взломанных людей». Под «взломом» философ подразумевает то, что компьютерные системы будут знать о каждом отдельном человеке куда больше, чем он знаем сам о себе. Это позволит легко манипулировать людьми. Таким образом, для «взлома» человека даже не нужно встраивание электронного импланта.

Харари обеспокоен тем, что люди сейчас отдают всё больше личных данных сторонним лицам.