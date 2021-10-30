Можно ли «взломать» человека, у которого нет электронных имплантов? Да, и уже сегодня

Можно ли «взломать» человека, у которого нет электронных имплантов? Да, и уже сегодняДостаточно собрать о нём много данных
Харари считает, что усложнение методов искусственного интеллекта приведёт к возникновению популяции «взломанных людей». Под «взломом» философ подразумевает то, что компьютерные системы будут знать о каждом отдельном человеке куда больше, чем он знаем сам о себе. Это позволит легко манипулировать людьми. Таким образом, для «взлома» человека даже не нужно встраивание электронного импланта.
Харари обеспокоен тем, что люди сейчас отдают всё больше личных данных сторонним лицам.
Netflix говорит нам, что смотреть, а Amazon — что покупать. В конце концов, в течение 10, 20 или 30 лет такие алгоритмы смогут также говорить нам, что учить в колледже и где работать, на ком жениться и даже за кого голосовать.
Харари также считает, что людям стоит объединиться для решения этой проблемы. То есть регулирование не должно происходить на уровне одной страны.