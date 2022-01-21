Можно ли запретить добычу криптовалюты в России

Он назвал озвученные Банком России предложения «непрофессиональными и нереализуемыми». «Вместо того чтобы заняться регулированием криптоиндустрии (и в мире есть успешные примеры подобного регулирования), ЦБ пытается просто запретить её. Но ЦБ не разрешал выпуск криптовалюты, поэтому и запретить его не сможет», — заявил Припачкин.

По его оценке, в России около 17 млн человек владеют криптокошельками. Ситуация здесь как в СССР: там пытались запретить оборот долларов и не смогли, был большой теневой рынок. Кроме того, предложение запретить майнинг криптовалют нереализуемо и с технической точки зрения. «Участковый не сможет ходить и проверять операции на сервере», — отметил Припачкин.