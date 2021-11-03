Можно ли заставить онлайн-магазин продать товар за 1 рубль в случае сбоя в ценах

Можно ли заставить онлайн-магазин продать товар за 1 рубль в случае сбоя в ценахОбъясняют юристы
Сотрудники «Озона» возврат денег за товары объяснили тем, что у продавцов, которые размещают эти товары на онлайн-площадке, нет в наличии вещей по такой низкой цене - 1 рубль. В то же время Дмитрий Шагин, адвокат Межрегиональной коллегии Москвы, отмечает, что это незаконно. Так, по его словам, товар, согласно статье 494 Гражданского кодекса РФ, должен быть продан на сайте маркетплейса именно по той цене, которая была указана там. А отказ от следования этому требованию - ущемление прав потребителей. Правда, в ситуации с Ozon вряд ли жалоба будет рассмотрена, так как оценочная сумма возможных претензий будет слишком мала. Увеличить её можно только в том случае, если будет доказан моральный вред, нанесённый покупателю.
Богдан Леськив, адвокат Московской областной коллегии адвокатов, добавляет, что подобные дела выигрывают граждане. Но только в тех ситуациях, когда им удаётся доказать, что во время перечисления средств площадка вела торговлю по сниженной цене, а сейчас этот товар передавать отказываются. В идеале этот факт должен заверить нотариус, но едва ли кто-то из покупателей будет так делать.
Если же к нотариусу идти не хочется, то нужно выполнить несколько действий. Прежде всего, сделать скриншот покупки, распечатать подтверждение с электронной почты. В качестве доказательства можно использовать скриншоты переписки, записи телефонных разговоров. Далее нужно заявить продавцу о своих претензиях. После этого - направить официальную претензию с копиями скриншотов. Наконец, отправить жалобу в Роспотребнадзор, в которой отметить, что магазин отказался высылать товар либо отменил заказ. Бывали случаи, когда после предоставления такой жалобы продавцы и передавали товар, и выплачивали компенсацию.
Ещё один пример - когда площадки снижают скидки или отменяют их. В этом случае нарушения закона уже нет, говорят эксперты.