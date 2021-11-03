Можно ли заставить онлайн-магазин продать товар за 1 рубль в случае сбоя в ценах

Богдан Леськив, адвокат Московской областной коллегии адвокатов, добавляет, что подобные дела выигрывают граждане. Но только в тех ситуациях, когда им удаётся доказать, что во время перечисления средств площадка вела торговлю по сниженной цене, а сейчас этот товар передавать отказываются. В идеале этот факт должен заверить нотариус, но едва ли кто-то из покупателей будет так делать.

Если же к нотариусу идти не хочется, то нужно выполнить несколько действий. Прежде всего, сделать скриншот покупки, распечатать подтверждение с электронной почты. В качестве доказательства можно использовать скриншоты переписки, записи телефонных разговоров. Далее нужно заявить продавцу о своих претензиях. После этого - направить официальную претензию с копиями скриншотов. Наконец, отправить жалобу в Роспотребнадзор, в которой отметить, что магазин отказался высылать товар либо отменил заказ. Бывали случаи, когда после предоставления такой жалобы продавцы и передавали товар, и выплачивали компенсацию.

Ещё один пример - когда площадки снижают скидки или отменяют их. В этом случае нарушения закона уже нет, говорят эксперты.