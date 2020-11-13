Mozilla выпустила рейтинг гаджетов с пугающе низким уровнем безопасности

Всплеск популярности «умных» гаджетов привёл к тому, что на рынке появилось множество непроверенных моделей.

Устройства, которые попали в список Mozilla, совершенно разные. Это, например, «умная» кофеварка и «умный» блокнот Moleskine. Они получили низкие оценки потому, что не гарантируют защиту данных пользователей.

На дне списка, где расположены самые пугающие девайсы, есть и камера видеонаблюдения Ring, и гарнитура виртуальной реальности Oculus Quest 2 VR Headset, и фитнес-трекер Amazfit Band 5, и Xiaomi Mi Band 5, и Huawei Smart Watch ES. Весь рейтинг можно посмотреть по этой ссылке. Список обширный, вдруг вы найдёте там своё устройство с пометкой creepy.