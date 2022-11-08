Мрак днём оказался опасен для здоровья: развивает депрессию и психозы

В исследовании изучили более 86 тысяч человек возрастом 37-72 года. Эти люди в течение недели носили умные часы с датчиком освещённости. Спустя какое-то время их проверяли на предмет наличия психических расстройств.

Оказалось, что у тех, кто получал больше света ночью, был повышен риск большого депрессивного расстройства, самоповреждающего поведения, генерализованного тревожного расстройства, посттравматического стрессового расстройства и психотических эпизодов.

Также выяснилось, что у пациентов с депрессивными расстройствами дневная освещённость часто была снижена, а ночная — повышена.