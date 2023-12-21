MSI, Asus и Huawei стали самыми популярными ноутбуками в России в 2023 г.

В течение первых 11 месяцев 2023 года в России было продано 2,9 миллиона ноутбуков, что на 15% больше, чем в предыдущем году, и сравнимо с результатами 2021 года. Общая выручка рынка достигла 180 миллиардов рублей, превзойдя прошлогодний показатель на 10%.

Согласно аналитике IT-холдинга Fplus, наиболее популярным брендом в России стал MSI, с долей 17,5% по количеству и 20,4% по выручке. На втором месте идёт Asus с показателями 14,2% и 14,9% соответственно, а третье место занимает Huawei с долями 14,1% и 13,7%.

Apple не вошла в топ-5 вендоров по количеству продаж в России. В денежном выражении доля американского бренда составила 6,4%, что является снижением по сравнению с прошлым годом, когда она была 10%.

Информация от ретейлеров «М.Видео-Эльдорадо» и «Ситилинк» подтвердила, что в 2023 году наибольший рост продаж продемонстрировали компании Chuwi, MSI и Digma.