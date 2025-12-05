Опубликовано 05 декабря 2025, 21:451 мин.
MSI представила игровое кресло MAG A10 с «4D-подлокотниками»С «динамичной» поддержкой спины и регулируемыми подлокотниками
MSI анонсировала игровое кресло MAG A10 для работы и игр. В Китае оно стоит 2 499 юаней (≈354 доллара). Кресло создано на прочной рамке с улучшенной эргономикой и даже системой охлаждения Ergo Cool.
© MSI
MAG A10 выдерживает нагрузку до 150 кг. Сиденье регулируется по высоте с помощью газ-лифта класса 4 с защитой от разрыва, база алюминиевая.
Спинка кресла автоматически подстраивается под движение пользователя, угол наклона регулируется от 100° до 135° с сопротивлением.
Поясничная поддержка настраивается в четырёх направлениях, подголовник имеет «2D-регулировку». Сиденье выполнено из высокоплотной пены с водоотталкивающей тканью, спинка дополнена сеткой.
Подлокотники MAG A10 имеют «4D-регулировку» — высота, глубина, ширина и вращение. Они движутся вместе с наклоном кресла.