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Наука и технологии
21:59, 05 января 2024
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MSI представила новый монитор MPG 321URX с QD-OLED

И разрешением 4K

MSI опубликовала информацию о параметрах своего флагманского QD-OLED-дисплея MPG 321URX. Согласно характеристикам, этот флагманский девайс использует передовую 31,5-дюймовую QD-OLED-панель от Samsung с разрешением 4K и частотой обновления 240 Гц.

Он имеет цветовой охват в 99% DCI-P3 и поддерживает 10-битную глубину цвета. Он также сертифицирован по технологии DisplayHDR True Black 400.

Монитор оборудован портами HDMI 2.1, DP 1.4 и полнофункциональным портом USB-C мощностью 90 Вт. Согласно официальному заявлению, уникальное субпиксельное расположение нового поколения QD-OLED-панели улучшает качество изображения, принося более четкую картинку, детализацию и разборчивость текста.

Ранее, MSI показала тизер своей портативной консоли, которую представит на выставке CES 2024.

Источник:IT Home
Автор:Булат Кармак
Теги:
#технологии
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#монитор
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#MSI
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#разработка
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#4K
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