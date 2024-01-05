MSI представила новый монитор MPG 321URX с QD-OLED

Он имеет цветовой охват в 99% DCI-P3 и поддерживает 10-битную глубину цвета. Он также сертифицирован по технологии DisplayHDR True Black 400.

Монитор оборудован портами HDMI 2.1, DP 1.4 и полнофункциональным портом USB-C мощностью 90 Вт. Согласно официальному заявлению, уникальное субпиксельное расположение нового поколения QD-OLED-панели улучшает качество изображения, принося более четкую картинку, детализацию и разборчивость текста.

Ранее, MSI показала тизер своей портативной консоли, которую представит на выставке CES 2024.