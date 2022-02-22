МТС будут судить в России за необоснованное повышение цен

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МТС будут судить в России за необоснованное повышение ценПодорожание произошло в январе
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против оператора сотовой связи МТС. Его обвинили в необоснованном повышении стоимости услуг.
По данным ФАС, МТС в январе 2022 года повысил стоимость услуг сотовой связи для более 28 млн абонентов в среднем на 9,5%. Сама компания обосновала это ростом своих затрат. Однако ФАС не получила подтверждений роста расходов в объёме, достаточном для обоснования повышения тарифов.
Служба считает, что повышение тарифов в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования нарушает интересы потребителей. Поэтому ФАС возбудила антимонопольное дело против оператора сотовой связи МТС по признакам нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 Закона о защите конкуренции.
Источник: ФАС