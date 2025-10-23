МТС и T2 откроют совместные салоны для удобства клиентов

Каждая компания предоставит друг другу по 300 точек. Генеральный директор МТС Андрей Губанов отметил, что сотрудничество позволяет гибко управлять площадями и быстро масштабироваться без дополнительных затрат, а клиенты экономят время, посещая меньше салонов.

Заместитель генерального директора Т2 Ирина Лебедева подчеркнула, что совместные салоны — это не только оптимизация, но и шаг в сторону коллаборации: снижаются издержки, повышается эффективность, а клиент получает больше услуг в одном месте.

Первый пилотный салон откроется в Кирове.