МТС и T2 откроют совместные салоны для удобства клиентов

Опубликовано 23 октября 2025, 19:301 мин.
МТС и T2 откроют совместные салоны для удобства клиентовЭто ещё и выгодно
МТС и T2 договорились о совместном использовании торговых площадей: одна компания передает часть своего салона в аренду другой, чтобы открыть полноценную точку, пишет РБК. Такой подход в том числе позволяет снизить расходы на аренду и поиск новых локаций.
© МТС
Каждая компания предоставит друг другу по 300 точек. Генеральный директор МТС Андрей Губанов отметил, что сотрудничество позволяет гибко управлять площадями и быстро масштабироваться без дополнительных затрат, а клиенты экономят время, посещая меньше салонов.
Заместитель генерального директора Т2 Ирина Лебедева подчеркнула, что совместные салоны — это не только оптимизация, но и шаг в сторону коллаборации: снижаются издержки, повышается эффективность, а клиент получает больше услуг в одном месте.
Первый пилотный салон откроется в Кирове.