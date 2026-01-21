МТС начала менять старые часы и колонки на новые с доплатой

Программа работает следующим, классическим, образом: клиент приносит в салон своё старое устройство и, в зависимости от его состояния и модели, получает дополнительную скидку на любую новую покупку. Например, при покупке флагманского смартфона Samsung эта скидка может достигать 15 тысяч рублей.

В программе участвуют популярные бренды: Apple, Samsung, Huawei и другие — всего 126 моделей. Также принимаются 14 моделей умных колонок, в основном от «Яндекса».

Программа, по данным компании, пользуется спросом. Чаще всего люди сдают часы Huawei (почти половина всех устройств), на втором месте — Samsung.