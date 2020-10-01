МТС начала продавать SIM-карты в алкогольных магазинах

Сообщается, что покупатели могут сразу подключиться к актуальному тарифу и зарегистрировать SIM-карту. Делается это через приложение «МТС Абонент», которое можно скачать и на iOS, и на Android. В целом, провести активацию можно в любое удобное время, но не посещая салон связи. Пользователю нужно отсканировать с помощью камеры смартфона страницы паспорта, сфотографироваться и поставить подпись на экране устройства.

По умолчанию будет активирован тарифный план «Тарифище». Его можно поменять на другой в приложении «Мой МТС».

SIM-карты МТС размещены на кассовых зонах в 47 магазинах Уфы.