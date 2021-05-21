Наука и технологии
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МТС наказали за изменение тарифа без предупреждения по SMS
Но наказание не жёсткое
Автор блога ABloud62 и телеком-аналитик Алексей Бойко сообщил, что Роскомнадзор в апреле попросил Арбитражный суд Краснодарского края привлечь МТС к административной ответственности. Поводом для этого стало изменение оператором тарифа без предупреждения по SMS.
Речь о тарифе «Супер МТС 092014». МТС изменил его условия, выведя его в архивные тарифные планы. Оператор разместил новость о грядущем изменении на сайте, а SMS-рассылку не сделал. В итоге Арбитражный суд решил, что компания совершила административное правонарушение. По Правилам оказания услуг телефонной связи в России оператор связи обязан уведомлять абонентов об изменения условий через текстовые сообщения в том числе.
Суд заявил, что «правонарушение характеризуется пренебрежительным отношением заинтересованного лица к осуществлению лицензируемого вида деятельности». Впрочем, МТС отделался лишь предупреждением.