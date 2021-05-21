МТС наказали за изменение тарифа без предупреждения по SMS

Речь о тарифе «Супер МТС 092014». МТС изменил его условия, выведя его в архивные тарифные планы. Оператор разместил новость о грядущем изменении на сайте, а SMS-рассылку не сделал. В итоге Арбитражный суд решил, что компания совершила административное правонарушение. По Правилам оказания услуг телефонной связи в России оператор связи обязан уведомлять абонентов об изменения условий через текстовые сообщения в том числе.

Суд заявил, что «правонарушение характеризуется пренебрежительным отношением заинтересованного лица к осуществлению лицензируемого вида деятельности». Впрочем, МТС отделался лишь предупреждением.