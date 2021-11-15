МТС открыл для подключения специальный дешёвый новогодний тариф

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МТС открыл для подключения специальный дешёвый новогодний тарифДействует для новых абонентов
Оператор сотовой связи МТС запустил новый тариф «Smart для своих. Новогодний». Он предлагает довольно выгодные условия.
Ежемесячная плата за тариф составит всего 250 рублей. За эту сумму можно получить 20 ГБ интернета, 500 минут звонков и 200 SMS. Для подключения к тарифу нужно купить новую SIM-карту или перейти к МТС по MNP от другого оператора. При подключении оператор предлагает попробовать бесплатно в течение ограниченного срока подписки МТС Music, iCloud, Spotify Premium и Apple Music.
Тариф открыт для подключения с 15 ноября 2021 года. МТС призывает не упустить шанс, поэтому можно предположить, что возможность подключения к нему будет временной. Ознакомиться с условиями подробнее можно по этой ссылке. Вся информация предоставлена по московскому региону.
Источник: МТС