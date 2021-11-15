МТС открыл для подключения специальный дешёвый новогодний тариф

Ежемесячная плата за тариф составит всего 250 рублей. За эту сумму можно получить 20 ГБ интернета, 500 минут звонков и 200 SMS. Для подключения к тарифу нужно купить новую SIM-карту или перейти к МТС по MNP от другого оператора. При подключении оператор предлагает попробовать бесплатно в течение ограниченного срока подписки МТС Music, iCloud, Spotify Premium и Apple Music.

Тариф открыт для подключения с 15 ноября 2021 года. МТС призывает не упустить шанс, поэтому можно предположить, что возможность подключения к нему будет временной. Ознакомиться с условиями подробнее можно по этой ссылке. Вся информация предоставлена по московскому региону.