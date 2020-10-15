Наука и технологии
Сегодня 21:11
МТС подарит месяц бесплатной связи пользователям OZON
На «Тарифище»
Оператор сотовой связи МТС объединился с интернет-магазином OZON для новой акции. Пользователи могут получить месяц бесплатной связи по тарифу «Тарифище».
Чтобы участвовать в акции, нужно купить и активировать SIM-карту с пакетом «Тарифище» в период с 14 октября по 30 декабря 2020 года. Покупатели получат бесплатный доступ к тарифу в течение первого месяца. Со второго месяца МТС предложит абоненту персональный пакет, созданный по его предпочтениям. То есть пользователи смогут оплачивать только те услуги связи, которые им нужны.
Главное условие акции — купить специальные комплекты для мобильной связи и телевидения от МТС в интернет-магазине OZON.
Тариф «Тарифище» сейчас предоставляет в форме конструктора, где можно выбрать нужное количество минут, SMS и ГБ.