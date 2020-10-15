МТС подарит месяц бесплатной связи пользователям OZON

Чтобы участвовать в акции, нужно купить и активировать SIM-карту с пакетом «Тарифище» в период с 14 октября по 30 декабря 2020 года. Покупатели получат бесплатный доступ к тарифу в течение первого месяца. Со второго месяца МТС предложит абоненту персональный пакет, созданный по его предпочтениям. То есть пользователи смогут оплачивать только те услуги связи, которые им нужны.

Главное условие акции — купить специальные комплекты для мобильной связи и телевидения от МТС в интернет-магазине OZON.

Тариф «Тарифище» сейчас предоставляет в форме конструктора, где можно выбрать нужное количество минут, SMS и ГБ.