МТС подключила люки на Сахалине к системам «умного» города, чтобы их не воровали

Датчики используют технологию Интернета вещей (IoT) для удаленного отслеживания состояния крышек. Если крышка повреждена или наклонена более чем на 30 градусов, система отправляет автоматическое предупреждение диспетчеру. Затем выезжает группа реагирования для решения проблемы, пишут СМИ.

Это решение помогает предотвратить дорожно-транспортные происшествия, несанкционированный доступ к муниципальным системам и снизить риск травмирования людей и животных. Оно также сокращает расходы и время, затрачиваемое на ручные проверки. Датчики могут работать до 10 лет без замены батарей.

Система может применяться не только в городских условиях, но и в промышленной среде.