МТС поглотил независимого провайдера домашнего интернета

Было объявлено о завершении второго этапа сделки. В его рамках МТС купила оставшиеся 49% активов. Первая половина была приобретена в феврале 2020 года.

В МТС пояснили, что абоненты смогут через объединённый счёт на льготных условиях подключиться к целому пакету услуг, который будет включать и мобильную, и фиксированную связь. После закрытия сделки более одного миллиона домохозяйств в 12 регионах России получат расширенный доступ к цифровым сервисам.

В ГК «Зелёная точка» говорят, что стать частью команды МТС — уникальная возможность для Группы. .