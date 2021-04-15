Наука и технологии
Сегодня в 20:11
МТС поглотил независимого провайдера домашнего интернета
Группу компаний «Зелёная точка»
МТС объявил о приобретении активов Группы компаний (ГК) «Зелёная точка», которая предоставляет услуги широкополосного доступа в интернет и телевидения в 12 городах России.
Было объявлено о завершении второго этапа сделки. В его рамках МТС купила оставшиеся 49% активов. Первая половина была приобретена в феврале 2020 года.
В МТС пояснили, что абоненты смогут через объединённый счёт на льготных условиях подключиться к целому пакету услуг, который будет включать и мобильную, и фиксированную связь. После закрытия сделки более одного миллиона домохозяйств в 12 регионах России получат расширенный доступ к цифровым сервисам.
В ГК «Зелёная точка» говорят, что стать частью команды МТС — уникальная возможность для Группы. .