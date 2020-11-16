МТС помогла создать роботов-курьеров и дроны для 5G

Если быть точнее, все эти решения доработали под сети пятого поколения. В этом участвовали компании из разных стран Сinfo, Condense Reality, Copterexpress, Fixar, Hatch Entertainment, QuarkXR и Robosharing. Все они в течение четырёх месяцев вели разработки с помощью 5G-модулей и абонентского оборудования МТС.

Например, автономные дроны Copterexpress смогли с помощью 5G передавать видеопоток высокого разрешения. Для роботов-курьеров Robosharing сети пятого поколения на 40% снизили себестоимость.

Команды тестировали свои продукты в Центре 5G МТС и получили от оператора связи 7,5 млн рублей на развитие. Этот центр — площадка для разработки и тестирования устройств, работающих в сети пятого поколения.