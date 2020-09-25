МТС потребовал доплату за возможность качать торренты на полной скорости

Как пишет сам МТС, тариф, как и раньше, позволит делиться интернетом и минутами с пятью номерами. Однако дополнительно в него включат подписку «Супер+» МТС ТВ и возможность пользоваться файлообменными сетями на максимальной скорости. Абонентская плата у тарифа, кстати, не изменится. Чтобы делиться интернетом и минутами на «МЫ МТС», нужно будет создать группу «Семья». При этом ежемесячная плата за каждый присоединённый номер составит 150 рублей.

Что касается торрентов, то скачивать можно будет до 5 ГБ в сутки. Автор издания Mobile-review.com Сергей Потресов рассказал, что с этой опцией могут возникнуть проблемы. Дело в том, что как только сеть будет регистрировать попытку подключения к торрентам, пользователь сразу же получит дополнительный пакет 5 ГБ, а с его баланса снимут 75 рублей. При этом не важно, собирался ли пользователь скачать файл или «так случайно вышло». Потресов советует отключать торрент-клиент, если не не было намерения что-то скачать.

Сейчас МТС позволяет качать торренты в рамках опции «Много интернета», но с ограничением скорости до 128 Кбит/с.