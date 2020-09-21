МТС случайно "выставила счёт" абонентам на 500 миллионов рублей

О необычном инциденте рассказал российский эксперт и главный редактор сайта mobile-review Эльдар Муртазин. Отмечается, что помимо того, что абоненты столкнулись с некорректным балансом, у них почти сутки наблюдались проблемы со связью и интернетом. Пользователи охотно делились скриншотами “заоблачных” балансов. Как можем видеть, некоторые абоненты имели “задолженность” в 5, 38, а то и в 500 млн рублей. Представители МТС, в свою очередь, не стали комментировать данную проблему.