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МТС случайно "выставила счёт" абонентам на 500 миллионов рублей
Из-за ошибки у абонентов пропала связь и интернет
18 сентября некоторые абоненты МТС могли испугаться, увидев свой баланс в личном кабинете приложения оператора. Так, компания случайно “выставила счет” абонентам на 500 миллионов рублей.
О необычном инциденте рассказал российский эксперт и главный редактор сайта mobile-review Эльдар Муртазин. Отмечается, что помимо того, что абоненты столкнулись с некорректным балансом, у них почти сутки наблюдались проблемы со связью и интернетом. Пользователи охотно делились скриншотами “заоблачных” балансов. Как можем видеть, некоторые абоненты имели “задолженность” в 5, 38, а то и в 500 млн рублей. Представители МТС, в свою очередь, не стали комментировать данную проблему.
Нескольким ранее мы писали о том, что оператор МТС снова поднял цены на тариф Smart. Так, если ранее стоимость тарифа составляла порядка 420 рублей в месяц, то сейчас он обходится в 450 рублей. За дополнительные 30 рублей оператор добавил 50 минут и СМС в пакеты.