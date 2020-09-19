Наука и технологии
Вчера 20:09
МТС снова поднял цены на тариф Smart
Но пакеты минут и SMS тоже увеличились
Автор ресурса Mobile-review Сергей Потресов заметил, что оператор МТС снова поднял цены на тариф Smart. Помимо стоимости «подросли» и пакеты с минутами и SMS.
Абонентская плата по тарифу составила 450 рублей в месяц вместо прежних 420. За дополнительные 30 рублей добавили по 50 минут и сообщений в пакеты.
Обновлённый тариф Smart стал доступен для подключения и перехода с 15 сентября. Как пишет сам МТС, с новым пакетом услуг абонент получает безлимит на номера МТС региона пребывания (но, как водится, после пакета минут), 5 ГБ интернета, 250 минут звонков и 250 SMS. Тариф действует по всей России.
Это не первый раз, когда тарифы Smart дорожают. В феврале 2019 года, например, МТС предупредил о повышении абонентской платы на тарифах Smart в статусе «архивных». Также недавно стало известно, что МТС поднимет стоимость архивного тарифа «Наш Smart» на 33% при недостатке средств на счёте.