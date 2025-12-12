Наука и технологии
Опубликовано 12 декабря 2025, 19:29
МТС составила типичный портрет жертвы мошенников перед Новым годом

Мошенники охотятся на мужчин без семьи — пик звонков утром и перед выходными
Перед Новым годом мошеннические звонки учащаются. Аналитики МТС выяснили, кто обычно становится их жертвой, и когда злоумышленники наиболее активны.
Типичная жертва — мужчина 35−44 лет со средним доходом, не имеющий детей и склонный к незапланированным покупкам. Мошенники тщательно выбирают время для звонков. Пик их активности приходится на среду, четверг и пятницу с 7 до 9 утра, когда люди могут быть менее внимательными. Средний разговор длится всего 17 секунд — преступники действуют быстро.

Больше всего звонков фиксируется в крупных городах, где перед праздниками активно тратят деньги. В зоне риска — Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Ростов-на-Дону и Уфа. Мошенники придумывают сложные схемы, имитируя звонки из служб доставки подарков, турагентств или от имени маркетплейсов с выгодными предложениями.

С ноября зафиксировано уже более 200 млн подозрительных звонков, и их число растёт, говорит Андрей Бийчук, директор продукта «Защитник» МТС.

